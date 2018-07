Surhuisterveen strikt Tourwinnaar

Tourwinnaar Geraint Thomas staat dinsdag aan start van het profcriterium in Surhuisterveen. Het Friese dorp heeft daardoor de nummers één en twee van de Ronde van Frankrijk op de deelnemerslijst staan.

Eerder werd Tom Dumoulin al vastgelegd. Hij won de editie van 2017. Thomas stapt de komende twee weken in de 'na de Tour criteriums' alleen maar in Surhuisterveen op de fiets Het is de tiende keer dat de gele trui te bewonderen is in Surhuisterveen.

Ook Bauke Mollema en Tom-Jelte Slagter staan aan het vertrek. De wedstrijd begint om zeven uur. Voorafgaand worden de Tourrenners gehuldigd,