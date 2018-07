Stille getuigen van de luchtoorlog in het Veenkoloniaal Museum

67 vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog heeft Chris Timmer in de loop der jaren opgegraven en dat heeft hem een boerenschuur vol met vliegtuigonderdelen opgeleverd.

Een deel van die collectie is op het ogenblik te zien op de tentoonstelling 'Stille Getuigen' in het Veenkoloniaal Museum in Veendam.

'Zo kun je een beetje een indruk krijgen wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog boven onze hoofden is gebeurd en wat voor menselijk leed daar achter zat', aldus Timmer.

In goede en slechte staat

Sommige vliegtuigonderdelen zijn zo verwrongen dat ze onherkenbaar zijn. Maar andere stukken zijn nog zo goed als nieuw.

Zoals de banden van het landingsgestel van een Duitse Messerschmitt bf110 die is neergestort in Oostwold. 'Dunlop' Made in Germany' staat nog duidelijk leesbaar op het rubber.

'Dunlop is een van oorsprong Britse bedrijf die ook fabrieken in Duitsland had. Tijdens de oorlog hebben die gewoon doorgewerkt voor de Nazi's zodat de hun vliegtuigen rondvlogen met Britse banden'

Vliegtuigwrakken

Chris Timmer heeft met zijn 'Luchtoorlog Studiegroep 40-45 inmiddels de meeste vliegtuigwrakken die in Groningse en Drentse bodem zaten opgegraven.

Het voorstel van ChristenUnie en CDA in de Tweede Kamer om de laatste vliegtuigwrakken in de Nederlandse bodem te bergen noemt hij dan ook ' mosterd na de maaltijd'.

'In de jaren zestig was het zinniger geweest als de overheid dat toen had opgepakt, de nabestaanden waren toen nog in leven. Nu zijn die al overleden en de tweede generatie nabestaanden heeft er vaak veel minder mee.'

Bommenwerper in Nieuwolda

Maar toch, in Nieuwolda, zit nog altijd een Britse Lancaster bommenwerper in de grond die Timmer al jaren graag wil bergen. Maar omdat hij er geen toestemming voor kreeg is dat nooit gebeurd. 'Het zou mooi zijn voor de nabestaanden als dat alsnog zou gebeuren”

De tentoonstelling 'Stille getuigen' is tot en met 9 september te bezichtigen in het Veenkoloniaal Museum in Veendam.