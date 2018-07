De brug over het Van Starkenborghkanaal bij Stroobos is sinds 3 uur zondagmiddag defect.

De brug is bij het draaien in storing geraakt en staat nog deels open. Hierdoor kan het verkeer niet over de brug, maar ook het scheepvaartverkeer kan er niet langs. Het is niet bekend hoe lang de storing nog aan zal houden. Het verkeer kan omrijden via Lutjegast of Augustinusga.