Topweekend voor Jur Vrieling: winst in Zuidwolde en naar WK Springruiter Jur Vrieling krijgt de hoofdprijs van burgemeester Roger de Groot (Foto: RTV Drenthe / Steven Stegen)

Springruiter Jur Vrieling uit Holwierde beleefde een uitstekend weekend. Hij won in het Drentse Zuidwolde het CH de Wolden en even daarna werd bekend dat hij geselecteerd is voor de wereldruiterspelen in het Amerikaanse Tryon.

In Zuidwolde won Vrieling met Zypern de barrage met twaalf ruiters. De Holwierder moest als eerste van de favorieten de ring in. Hij bleef foutloos en zette zo'n scherpe tijd neer dat de concurrentie er niet meer aankwam. Wereldruiterspelen in Amerika Even later hoorde Vrieling nog meer goed nieuws. Bondscoach maakte in Ermelo zijn selectie voor de wereldruiterspelen in Amerika bekend. Vrieling was nog niet zeker van deelname en tot zijn blijdschap mag hij naar het WK. Daar gaat hij naartoe met toppaard VDL Glasgow van 't Merelsnest en niet met Zypern waarmee hij in Zuidwolde won.