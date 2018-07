Vragen over veiligheid in zwemkasteel Nienoord

GroenLinks heeft het college van B&W van Leek om opheldering gevraagd over een zwemongeluk in zwemkasteel Nienoord.

Afgelopen donderdag werd een klein meisje door twee andere jeugdige bezoeksters van de verdrinkingsdood gered. GroenLinks wil weten hoe het slachtoffer aan de aandacht van het personeel van het zwembad is ontsnapt.

De partij vindt dat de situatie zich nooit had mogen voordoen en wil weten of er op korte termijn actie wordt ondernomen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen.

