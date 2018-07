Deel dit artikel:











15-jarige Winschoter is wereldkampioen zeilen Mark Immenga uit Winschoten. (Foto: Harry Immenga)

De 15-jarige Mark Immenga uit Winschoten is afgelopen weekend in het Italiaanse Campione del Garda wereldkampioen zeilen in de Splash Klasse geworden.

Immenga die eerder al tweede werd op het Nederlands kampioenschap was op het Gardameer de beste over zes dagen in een veld van 86 deelnemers. De jeugdige Winschoter won zes van de elf wedstrijden. Immenga leerde de fijne kneepjes van het zeilvak bij de zeilvereniging op het Zuidlaardermeer. De Splash Klasse is voor jeugdige zeilers tot en met 21 jaar.