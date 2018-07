Redders van kindje in Nienoord: 'Ik zag dat meisje steeds naar beneden gaan'

Het zijn de helden van het moment: Joya en Elyssa uit Assen. Ze redden afgelopen donderdag een meisje uit een zwembad in Leek, zo werd zondag bekend.

Tegenover RTV Noord vertellen de twee hoe het die donderdag in zijn werk ging.

Bommetjes

Terwijl Elyssa bommetjes aan het doen was, zag Joya dat een meisje het moeilijk had in het zwembad. 'Elyssa wilde dat ik naar haar keek, maar ik keek steeds naar dat meisje', vertelt Joya. 'Ik zag dat meisje steeds naar beneden gaan.'

'Toen Elyssa weer bovenkwam zei ik dat dat meisje misschien aan het verdrinken was.' Dat was het teken voor Elyssa om in actie te komen: 'Ik ben erop afgedoken, want het zag er niet goed uit', vertelt ze.

Joya klopte op haar rug en toen kwam er heel veel water uit haar mond Elyssa - redder

'Toen heb ik haar omhoog getild en op de kant gezet', gaat Elyssa verder. 'Joya klopte op haar rug en toen kwam er heel veel water uit haar mond. Ik ben toen de badmeester gaan halen.'

Kindje van drie of vier

Volgens de twee redders was het kindje drie of vier jaar. 'Ze kon niet meer zelf lopen, daarvoor was ze te zwak.'

De badmeester was bij het andere zwembad aan het kijken, zo vertellen de twee, maar kwam op dat moment net aanlopen. 'De rest was allemaal buiten.' De badmeester heeft het meisje opgepakt en naar haar moeder gebracht.

We waren eerst wel heel erg geschrokken Elissa - redder

Heldinnen

De twee voelen zich inmiddels wel echte heldinnen, al kwam dat nog niet gelijk: 'We waren eerst wel heel erg geschrokken', zegt Elyssa.

'Ik besefte me later pas dat het heel erg goed was dat we dat gedaan hebben', gaat ze verder. 'Maar we hebben wel een kindje gered, dan voel je je wel een held.'

Hoe heeft het kunnen gebeuren?

De badmeester beloonde de meisjes met een pluim en een zakje snoep, vertelde de moeder van een van de twee meisjes zondag al. Wel vraagt GroenLinks zich af hoe het ongeluk in het zwembad heeft kunnen gebeuren.

