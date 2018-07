Rondje Groningen: De gelukkigste vlieg van de provincie

Een gelukkige vlieg, restverkoop bij de Wok Euroborg en aanhoudende ophef over een burgemeesterstweet: dat en meer in Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.

1) Uitgewokt, uitverkocht?

De Wok in de Euroborg in Stad is alweer even dicht - maar nog niet alles is er weg, blijkbaar. Dus voor de liefhebber: de resterende spullen zijn in de verkoop. Als alles inmiddels al niet weg is.

2) Ophef burgemeester Voerendaal houdt aan

Voor wie in zijn handen wreef over de Twitter-ophef rondom de Limburgse burgemeester die vindt dat heel Nederland zich 'haar gasrijkdom laat afnemen door een paar Groningers'; het blijft maar antwoord reacties stromen. Op de tweet klikken = de reacties lezen.

3) En die ophef is er ook onder Limburgers

Maar als je denkt dat alleen Groningers zich in de discussie mengen, think again. Ook Limburgers laten van zich horen.

4) Over solidariteit

Ron Meyer - voorzitter van de SP - duikt de archieven in naar aanleiding van de tweet van Houben.

5) Er was wel een buurt-WhatsApp

Saillaint detail wat betreft de flatbranden in Hoogezand: de flat waar de branden vanaf januari plaatsvonden, had een aantal dagen daarvoor net een buurt-WhatsAppgroep.

6) #HeelwatDasPasGrunnen

Een mijlpaal! Tje. Op Instagram zijn inmiddels 20.000 foto's met de hashtag #DasPasGrunnen gedeeld. Hier nog maar even de favoriet van vorige week, gemaakt door Droninger.

We doen eens gek. Hier nog wat kersverse behashtagte foto's om het te vieren:

7) 18+ recensie

Kuch. Sikkom duikt een niet alledaagse restaurantrecensie in Groningen op.

8) Ontsnapt aan netelige situatie

Waar twee wespen vechten om een been... gaat de vlieg heen.

9) Biervatrollen in 'het hoge Noorden'

De verslaggeefster van Powned reisde af 'naar het hoge Noorden' om een kijkje te nemen bij het NK biervatrollen.

10) Witte Raaf komt Uit de Kast

Bruin café Witte Raaf in Stad maakt een doorstart en gaat verder als 'gay-minded café' onder de naam Uit de Kast.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Moi!