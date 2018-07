OM ziet af van vervolging agent om omstreden foto

Een agent van de politie Noord-Nederland hoeft niet voor de rechter te verschijnen in verband met de omstreden publicatie van een foto. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) besloten.

In november vorig jaar zette een wijkagent in de stad Groningen de gewraakte foto op Facebook. Daarop is te zien hoe twee meisjes als straf een politiebus schoonboenen, die ze zelf hadden beklad.

Onjuiste informatie

Op de foto waren de meiden onherkenbaar gemaakt, maar de moeder van één van hen besloot toch aangifte te doen. Ze beschuldigde de politie onder meer van het onnodig schenden van de privacy van haar dochter. Bovendien stond er in de tekst bij de foto informatie, die niet klopte.

Geen vervolging

'De moeder heeft absoluut een punt', zegt persofficier van justitie Pieter van Rest, 'Maar omdat het incident de bewustwording rond het gebruik van sociale media binnen de politie heeft vergroot en er maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen, zien wij af van vervolging.'

Als de moeder het niet eens is met het besluit van het OM, kan ze het besluit nog aanvechten bij het gerechtshof. Dat kan eventueel het OM dwingen om alsnog de agent te vervolgen.

