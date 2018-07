Defensie waarschuwt voor overlast tijdens oefening boven Marnewaard

Defensie houdt van 17 september tot en met 12 oktober een grootschalige, jaarlijkse oefening in de omgeving van onder meer Zoutkamp, onder de noemer Falcon Autumn. Er wordt alvast gewaarschuwd voor eventuele overlast.

Grondeenheden van de luchtmobiele brigade – inclusief Duitse militairen van een partnereenheid – voeren in deze periode diverse tactische opdrachten uit, ondersteund met transport- en gevechtshelikopters en enkele jachtvliegtuigen

Leefomgeving

'Wij bereiden onze militaire oefeningen zorgvuldig voor en proberen, indien mogelijk, onze vliegbewegingen zoveel als mogelijk te spreiden over de diverse oefengebieden in Nederland', schrijft Defensie. 'Ook nemen we deel aan oefeningen in het buitenland om het geluid en de belasting voor de leefomgeving te spreiden.'

Defensie zegt dat omwonenden last kunnen hebben van de operaties. Diverse oefeningen spelen zich namelijk af in de avonduren. Via het twitteraccount @dhcluchtmacht houdt Defensie omwonenden op de hoogte van onder andere vliegbewegingen.

Landelijk

De oefening vindt plaats in het midden, oosten en noorden van Nederland. Om preciezer te zijn in de omgeving van Deelen, de Veluwe, Assen, Twente, Terwolde, Coevorden, Vlasakkers en Leusderheide, Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp Marnewaard.

Lees ook:

- Dit najaar grote oefening veiligheidsdiensten in het aardbevingsgebied

- Lucht- en Landmacht oefenen boven Marnewaard