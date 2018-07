Ophef over tweet burgemeester: 'Snap niet hoe Nederland gasrijkdom laat afnemen door paar Groningers'

'Ik snap niet hoe heel Nederland zich door een paar Groningers haar gasrijkdom laat afnemen. De Limburgse kolen zijn er destijds tot de laatste kuubs uit geroofd!'

Die tweet van burgemeester Wil Houben (VVD) van de Limburgse gemeente Voerendaal schiet bij verschillende noordelijke politici en andere Groningers in het verkeerde keelgat.

'Economische offers zijn gigantisch'

Houben schrijft zijn tweet naar aanleiding van een column van econoom Loek Radix, die zich boos maakt over de regelgeving om het 'klimaat te redden' in Nederland.

Volgens de econoom veroorzaakt Nederland 0,4 procent van de CO2-uitstoot in de wereld, en zijn de 'economische offers die we brengen gigantisch'. 'Als klap op de vuurpijl moeten we nu van het gas los. De idiotie van deze maatregel is onnavolgbaar', schrijft de econoom in De Limburger.

Daarop tweet de Voerendaalse burgemeester dat hij het onvoorstelbaar vindt dat Nederland zich door 'een paar Groningers' haar 'gasrijkdom laat afnemen':

Verschillende mensen wijzen erop dat niet alle kolen uit de Limburgse mijnen zijn gewonnen, maar dat de winning daar vroegtijdig is stilgelegd. Maar vooral vragen meerdere twitteraars zich af hoe iemand in een publieke functie zich zo over de Groningers en het gas kan uitlaten.

Boze reacties

'Ooit in Groningen wezen kijken? Belachelijke reactie van een burgervader, 'reageert Melanie Zwama op twitter.

En Jenny Valk uit Godlinze: 'Is dit een fake-acount of bent u een echte burgemeester?' En Sander van Geelen: 'onwaar, onfatsoenlijk en onhandig. Beetje zoals Trump ook twitter gebruikt...'

'Het zou je burgemeester maar zijn'

Ook noordelijke politici ontfermen zich over het schrijven van Houben. 'Het zou je burgemeester maar zijn', reageert Hennie Hemmes (SP), wethouder in Pekela.

'Zelfs doen alsof er nog ergens een greintje mededogen en gerechtigheid voor Groningen in zit, blijk voor veel VVD'ers steeds lastiger. Strijdbare groeten van een 'paar Groningers', reageert Pim Siegers van eveneens de SP in Pekela, met een foto van de fakkeltocht in januari.

PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer verbaast zich eveneens over de uitspraak, en stelt dat gas- en mijnbouwregio's als Limburg elkaar juist zouden moeten steunen:

Uitnodiging voor bezoek

Burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond nodigt haar collega uit voor een werkbezoek in haar aardbevingsgemeente. 'Bij het ontbreken van zoveel kennis en invoelend vermogen een absolute must.'

Houben heeft nog niet op die uitnodiging gereageerd.

Met vakantie

We proberen zelf ook contact met Houben te krijgen om nadere uitleg te vragen. Een woordvoerder van de gemeente Voerendaal laat weten dat hij met vakantie is en dus niet bereikbaar is. Een poging hem via sociale media om een reactie te vragen is nog niet gelukt.

