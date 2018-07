Zorgen bij RUG over aantal buitenlandse economiestudenten

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zit in haar maag met het aantal internationale eerstejaars economie- en bedrijfskundestudenten. Om de groei te beteugelen heeft de RUG een numerus fixus aangevraagd voor de opleiding International Business.

In Groningen stijgt het aantal eerstejaarsstudenten International Business komend studiejaar naar verwachting van 1040 naar 1350.

Zaalruimte

'We lopen tegen allerlei problemen aan omdat de opleidingen te groot worden', zegt Kees Praagman in het FD. Volgens de onderwijsdirecteur van de RUG-faculteit economie en bedrijfskunde is vooral de zaalruimte een 'enorm' probleem.

'Als je iedereen in kleine groepjes les wilt geven, heb je echt meer geld en personeel nodig.'

Kulargument

Een numerus fixus zou de oplossing moeten zijn, maar Praagmans collega van de Rotterdam School of Management, Adri Meijerdam, vreest dat Nederlandse studenten daardoor worden verdrongen door buitenlandse studenten. 'In Nederland haalt maar een op de drie vwo'ers het verplichte eindcijfer 7 of hoger. Dat kan leiden tot verdringing.'

Waarom zouden Nederlandse studenten een streepje voor moeten hebben op iemand die wel zijn best doet? Kees Praagman - Economie en Bedrijfskunde RUG

Een 'kulargument', zegt Praagman. Volgens hem kunnen scholieren hun eindcijfer zelf beïnvloeden. 'Als Nederlandse jongeren harder werken op de middelbare school, dan ondervinden ze geen nadeel. Waarom zouden Nederlandse studenten een streepje voor moeten hebben op iemand die wel zijn best doet?'

De numerus fixus voor de opleiding International Business is aangevraagd en gaat bij goedkeuring in op 1 september 2019.

Uitwisseling

Vergeleken met Amsterdam, waar er komend jaar een kleine 1000 aanmeldingen meer zijn dan in 2016, valt de situatie in Groningen volgens Praagman nog wel mee. 'Bij onze opleiding International Business bijvoorbeeld, is ongeveer eenderde buitenlands en is het aantal ongeveer gelijk gebleven aan vorig jaar. Maar met 500 zijn het er eigenlijk nog te veel.'

Buitenlandse studenten in de opleiding is zeker niet iets negatiefs, vervolgt de onderwijsdirecteur. 'Het is juist goed voor het onderwijs, want Nederlandse studenten komen dan eerder in aanraking met mensen uit andere landen. Die uitwisseling met andere culturele achtergronden is goed, maar het aantal buitenlandse studenten moet behapbaar blijven.'

En divers, voegt Praagman eraan toe. 'Er zijn opleidingen waar het aantal buitenlandse studenten voornamelijk uit één land komt. Als dat het geval is, dan schiet je je doel voorbij. Want alleen maar studenten uit bijvoorbeeld Duitsland is aan het begin prima, maar op den duur wordt je een soort Duitse dependance.'

Kleinschalig

Ook Tom van den Brink, voorzitter van studentenorganisatie Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zegt zich zorgen te maken over 'de explosie' van het aantal eerstejaars economiestudenten uit het buitenland op Nederlandse universiteiten.

'Het kan niet anders dan dat deze toename de kwaliteit van het onderwijs onder druk zet. Wat het hoger onderwijs nodig heeft is kleinschaliger onderwijs, met meer aandacht voor de individuele student. Dat is zo onmogelijk.'

Internationalisering mag nooit de toegankelijkheid voor Nederlandse studenten onder druk zetten Tom van den Brink, ISO

Internationalisering

Het ISO zegt al langer te waarschuwen dat de enorme toestroom van internationale studenten de toegankelijkheid van het onderwijs voor Nederlandse studenten onder druk zet.

'Internationalisering mag nooit de toegankelijkheid voor Nederlandse studenten onder druk zetten, dat vindt ook de minister. Het wordt tijd dat ze hier echt werk van gaat maken', aldus van den Brink.

