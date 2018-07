Ring Zuid weer open met 'beste oplossing voorhanden'

Met een verse voeglaag is de tijdelijke zuidelijke ringweg in de stad maandagmorgen weer opengegaan. Nu is het afwachten of het nieuwe materiaal doet wat het moet doen.

Afgelopen weekend was de weg dicht, nadat het asfalt door de aanhoudende hitte smolt. Dit weekend is met man en macht gewerkt om dit probleem te verhelpen.

'We hebben de voeg waar problemen mee waren er voor een deel uitgehaald', vertelt Bert Kramer van de aannemerscombinatie Herepoort. 'Er zit nu nieuw materiaal in dat minder elastisch is.'

Temperatuur niet het probleem

Met het nieuwe materiaal moeten de hoge temperaturen in de zomer geen problemen meer veroorzaken, verwacht Kramer. Wel moet gekeken worden of het de nieuwe voeg zijn werk zal doen.

'Die voeg moet de beweging van de twee delen van de ringweg op zich nemen', legt Kramer uit. 'Daar zit nu minder elastisch materiaal in en het moet blijken of dat materiaal die beweging voldoende op kan vangen.'

[Bert Kramer - aannemerscombinatie Herepoort:Ik ga ervan uit dat dit de beste oplossing is die voorhanden is]

Geen garanties

Of de problemen met de ringweg nu verleden tijd zijn? Daar waagt de aannemerscombinatie zich nog niet aan. Juist omdat het nieuwe materiaal zich nog moet bewijzen.

Dit voegmateriaal is dus beter bestand tegen hitte, maar minder elastisch. Kramer: 'Als dit niet wil, moeten we toch wat anders bedenken en dat is zoeken. Maar ik ga ervan uit dat dit de beste oplossing is.'

[Bert Kramer - aannemerscombinatie Herepoort: Dit kost natuurlijk veel geld, maar het geeft ook heel veel ellende voor de weggebruikers]

'Helemaal niet blij mee'

Het gedoe met de voegen de afgelopen week is in elk geval opnieuw een tegenvaller voor het project, dat klap na klap lijkt te krijgen.

'Hier zijn we helemaal niet blij mee', zegt Kramer ook. 'Dit kost natuurlijk veel geld, maar het geeft ook heel veel ellende voor de weggebruikers. Het is wel complete overmacht en dan moet je een oplossing bedenken en weer doorgaan.'

Hoe zit het met de snelheid?

Als afsluiter nog even vragen: wanneer mogen we weer zeventig kilometer per uur rijden over de hele zuidelijk ringweg? Een concreet antwoord is er echter nog niet.

'Als je nieuw asfalt aanlegt, zit er altijd een laagje over de steen. Dat is normaal en moet eraf gereden worden', vertelt Kramer. 'We gaan deze week meten of het asfalt voldoende stroef is.'

