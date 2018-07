Harense Sietse Dijt (18) pakt zilveren medaille op Internationale Chemieolympiade

De 18-jarige Sietse Dijt, Vwo-leerling van het Maartenscollege uit Haren, heeft een zilveren medaille gehaald op de Internationale Chemieolympiade.

De olympiade werd gehouden aan de Comenius Universiteit in Bratislava (Slowakije) en de Universiteit voor Chemie en Technologie in Praag (Tsjechië). Er deden 303 scholieren uit 76 landen mee. Yichen Nie uit China werd eerste.

Geen tweede

Het is overigens niet zo dat Dijt tweede is geëindigd. Hij eindige op plek 97. 'De eerste 35 krijgen goud', legt hij zelf uit. 'De volgende 65 krijgen zilver en dan de 95 daaronder brons.'

Toch is Dijt erg blij met zijn prestatie: 'Ik wist dat het niveau daar erg hoog ligt. Op school lukt het allemaal en hier moet ik echt de uitdaging in en zit ik met mensen die er nog beter in zijn.'

De uitreiking van de zilveren plak was live op Facebook te volgen (vanaf: 01:50:00).