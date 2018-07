Alle draaiboeken de deur uit bij vijftigste editie KEI-week

Normaalgesproken kunnen de draaiboeken van de voorgaande jaren worden hergebruikt, maar dat gaat dit jaar niet op voor de lustrumeditie van de KEI-week.

'Dit jaar is een speciaal jaar en vieren wij ons vijftigjarig bestaan', zegt Marc Boels, voorzitter van het KEI-bestuur. 'Dan kun je je voorstellen dat je de vorige draaiboeken kunt weggooien en vanaf begin af aan moet beginnen.'

Festivalgevoel

Een van de publiekstrekkers is het lustrumfestival 'KEI at the beach' op 16 augustus. Het is ook direct Boels' favoriete onderdeel van de KEI-week.

'Helaas is er nu blauwalg, maar we hopen dat het over twee weken is opgeruimd. Dan kun je tot kniehoogte in het water gaan dansen. Dat geeft het extra festivalgevoel, precies de sfeer die je wilt uitragen als KEI-bestuur.'

Als de mbo-studenten mee zouden doen aan de KEI-week, dan moeten we de veiligheidsplannen herzien Marc Boels - Voorzitter Kei-bestuur

Voorbereiden

Het doel van de Kei-week is de eerstejaars student perfect voor te bereiden op zijn of haar studentenleven, zegt Boels.

'Als ik wil gaan sporten, waar kan ik dat gaan doen? Als ik muziek maak, waar kan ik terecht? Het gaat erom dat studenten de stad Groningen leren kennen. Als ze de studie beginnen, kunnen ze zich volledig op de studie richten.'

Uitspreiden

In de jaren '70 telde de KEI-week 21 dagen waarin studenten werden voorbereid en begon het programma dagelijks om 09.00 uur. Dat zal in de toekomst niet meer voorkomen.

Boels: 'Vijf dagen is meer dan genoeg. In die tijd kunnen we vertellen wat we willen. Tien dagen zou nog kunnen, maar dan zou ik alle evenementen uitspreiden over die periode.'

Veiligheid

Het zou een optie kunnen zijn als mbo-studenten in de toekomst deelnemen aan de KEI-week, aangezien ze nu officieel student zijn.

'Wij kunnen nu 6000 studenten aan, maar die tikken we gelukkig nog niet aan. Als de mbo-studenten mee zouden doen aan de KEI-week, dan moeten we de veiligheidsplannen herzien.'

Niet alles anders

Gelukkig voor het KEI-bestuur verandert er dit lustrumjaar wel veel, maar niet alles. Boels: 'Want anders hebben we met zeven mensen in het bestuur daar nog niet genoeg aan.'

Wel kunnen ze varen op jarenlange ervaring die ze ook opzoeken. 'We hebben een weekend gehad met de oud-KEI-besturen waar ook iemand van de lichting 1970 was. Zijn kijk en beleving waren heel interessant.'

Maandag 13 augustus gaat de KEI-week van start. Deze duurt tot vrijdag 17 augustus en wordt afgesloten met het Eindfeest in Sportcentrum Kardinge. Kijk hier voor meer informatie.

Lees ook:

- Vegetarische maaltijden in KEI-week

- KEI-lopers zamelen geld in voor Ronald McDonald Huis

- KEI-week: Kraantje Pappie openingsact en een beachfestival voor alle Stadjers