Lopend Vuur: Ik let in het zwembad ook op andermans kinderen

Het zijn de helden van het moment: Joya en Elyssa uit Assen. Ze redden afgelopen donderdag een meisje uit een zwembad in Leek.

Gelukkig ging het hier nog net goed, maar op andere plekken is het deze zomer al een paar keer helemaal mis gegaan. Zo verdronk gisteren nog een driejarig meisje op een vakantiepark in Limburg.

Is de veiligheid van kinderen in een zwembad alleen de verantwoordelijkheid van de badmeesters, van ouders van de kinderen of moet iedereen een oogje in het zeil houden?

Elk jaar zo'n zomer?

'Doe mij elk jaar maar zo'n zomer', was de stelling vrijdag, een dag dat het kwik op sommige plaatsen 35 graden aantikte na aanhoudende droogte en hitte. Liefst 5743 mensen stemden. Van 53 procent hoeft het niet, 47 procent ziet het wel zitten.