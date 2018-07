Burgemeester: 'Badmeester had kind ook uit water gehaald'

Burgemeester Berend Hoekstra vindt het 'hartstikke mooi' dat twee meisjes een kindje uit een zwembad redden in Leek, maar zegt ook dat het anders door een badmeester was gebeurd.

Het incident vorige week donderdag in het Zwemkasteel Nienoord riep vragen op over de toezicht door badmeesters in het zwemcomplex. Er zou geen badmeester in de buurt zijn geweest. Hoekstra gaat dat dus tegen.

Niet groter maken dan nodig

Volgens de burgervader was het meisje even ontglipt aan de aandacht van haar ouders en is toen in het zwembad gestapt. Dat hebben de twee meisjes die haar uit het water haalden gezien.

'Hartstikke mooi dat kinderen op elkaar letten en dat ze dit meisje uit het water hebben gevist', zegt Hoekstra. 'Maar we moeten het niet groter maken dan het is. Een fractie van een seconde later had de badmeester het gedaan.'

Dit kan een keer gebeuren en het is daarnaast ook zo dat ouders verantwoording dragen voor hun kleine kinderen Berend Hoekstra - burgemeester Leek

Voldoende badmeesters

Er waren volgens de burgmeester twee extra badmeesters ingezet vanwege de verwachte drukte. Het totaal kwam daarmee op zes toezichthouders.

'Dat is ruim voldoende. Dit kan een keer gebeuren en het is daarnaast ook zo dat ouders verantwoording dragen voor hun kleine kinderen', zegt Hoekstra.

Toch snapt hij wel dat de verwarring is ontstaan bij de twee redders uit Assen. 'Dat beeld hebben zij. Die jonge meisjes zijn natuurlijk ook een beetje in paniek geraakt en krijgen dan ook niet alles mee.'

Geen bandjes

Wel duidelijk nu is dat het meisje van een jaar of vier geen bandjes droeg toen ze in het water viel.

Volgens Hoekstra had de moeder de armbandjes afgedaan bij het afdrogen en is toen naar de wc gelopen terwijl vader oppaste. Het kind is haar moeder achterna gegaan, zonder de bandjes.

Hoekstra: 'De vader denkt dat het kindje ook naar de wc gaat, maar de moeder heeft dat niet door en toen zette het kindje een stap in het zwembad. Zo is het gebeurd.'

Geen maatregelen

De burgmeester vindt het niet nodig om aan te dringen op meer toezicht in het zwembad.

'De stelregel is nu al dat er bij de kassa gevraagd wordt naar een zwemdiploma, anders zijn bandjes verplicht. Dat is al een stevige maatregel. En op twee binnenbaden en een buitenbad zes toezichters lijkt me ruim voldoende.'

