Deze branden veroorzaken angst in Hoogezand

Brandstichting. Dat stempel geeft de burgemeester van Midden-Groningen de verschillende branden in en om de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand dit jaar. Het is er dit jaar al meer dan tien keer raak.

'Dit tast het gevoel van veiligheid aan', zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn over de reeks aan branden. Zeker in de laatste dagen van juli is het vaak raak. Zo staan er auto's en containers in brand in de Ferdinand Bolstraat. Maar de brandenreeks begint al eerder. In dit artikel zetten we de gebeurtenissen op een rij.

2 januari: Brand in een woning

Helemaal aan het begin van het jaar woedt op een dinsdagavond een kleine woningbrand aan de Ferdinand Bolstraat. De brandweer heeft hem snel onder controle. De brand komt net een paar dagen nadat er een WhatsApp-groep voor de buurt is opgezet.

3 januari: Brandgerucht

Woensdagochtend om 6.54 uur rukt de brandweer opnieuw uit. Ditmaal voor een brandgerucht.

16 maart: Auto's op parkeerplaats branden uit

Omstreeks één uur 's nachts op vrijdag 16 maart, staan twee auto's in de brand op een parkeerplaats achter de Meint Veningastraat. Dat is om de hoek bij de Ferdinand Bolstraat. Beide auto's, die zo'n tien meter uit elkaar staan, branden volledig uit. Een auto tussen de twee auto's, loopt geen schade op. De politie gaat uit van brandstichting.

5 mei: Bewoners gewekt door brand

Bewoners van een flatgebouw in de straat worden op Bevrijdingsdag in alle vroegte gewekt. De brandweer neemt om 4.30 uur poolshoogte bij de flat na een melding, en treft een portiek vol rook aan. De politie wekt flatbewoners en begeleidt ze naar buiten. Een man en vrouw worden naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook inademen. In de kelder van de flat blijkt afval in brand te staan.

13 juni: Politie zet weg af vanwege verwarde man

De politie zet een groot deel van de Ferdinand Bolstraat af vanwege een verwarde man, die in zijn woning dreigende taal uit. De politie neemt het voorval niet licht: ze rukt uit met veel personeel en een arrestatieteam. Een brandweer en ambulance staan om de hoek, voor het geval ze nodig zijn. De politie houdt de man zonder geweld aan.

20 juni: Opnieuw afvalbrand in de kelder

Net als op 5 mei, staat er op 20 juni opnieuw afval in de kelder van de flat aan de Ferdinand Bolstraat in de brand. Opnieuw trekt de rook het portiek in, waardoor bewoners ook nu naar buiten worden gestuurd. De politie zegt de zaak hoog op te nemen, maar ontwikkelingen en bekendmakingen blijven uit.

27 juli: Auto gaat in vlammen op

In de nacht van donderdag op vrijdag 27 juli vindt omstreeks vier uur 's nachts een autobrand plaats in de straat. De brand verwoest de auto compleet.

29 juli: Drie branden in één nacht

De branden in de straat lijken het predikaat incident definitief voorbij. Het is drie keer raak in de nacht van zaterdag op zondag 29 juli, razendsnel achter elkaar. Een busje, een papiercontainer en een auto raken uitgebrand. De laatste staat op een besloten parkeerplaats.

Voorzitter van de bewonersvereniging Henk Koetje zit er doorheen: 'Geestelijk ga je helemaal kapot. Je krijgt geen slaap meer. We leven in angst op dit moment.'

Bewoners van de straat zetten hun auto's massaal op een andere plek neer. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen maakt zich zorgen over de branden. 'Dit tast het gevoel van veiligheid aan', zegt hij.

De politie is ondertussen bezig met onderzoek naar de brandstichtingen en de brandstichting. Vanwege dat onderzoek kan ze er nog niks over zeggen.

