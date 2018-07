Ook blauwalg in Zuidlaardermeer: negatief zwemadvies

Voor het Meerwijck-gebied aan de noordkant van het Zuidlaardermeer geldt vanaf maandag een negatief zwemadvies vanwege blauwalg.

Het is inmiddels de zevende locatie in onze provincie waar een negatief zwemadvies actief is. Daarnaast zijn er nog zeven locaties waarvoor een waarschuwing geldt.

Een volledig overzicht is te vinden op de website van de provincie Groningen.

Blauwalg

Zwemmen op deze plekken wordt dus voorlopig afgeraden. Zwemmers die in aanraking komen met de blauwalgbacterie, kunnen last krijgen van huid- of buikklachten.