Deel dit artikel:











Veendammer raadslid Rudolf Feijen overleden Rudolf Feijen (Foto: Algemene Waterschapspartij)

Het Veendammer raadslid Rudolf Feijen is vorige week donderdag overleden. Feijen zat vanaf 2006 voor de partij GemeenteBelangen in de raad van Veendam. Vanaf 1996 was hij raadslid voor D66.

Feijen is overleden aan de gevolgen van kanker, zo meldt Dagblad van het Noorden. De politicus was in totaal bijna 22 jaar raadslid voor de gemeente Veendam en was de laatste jaren algemeen bestuurder bij waterschap Hunze en Aas. Hij wordt in de gemeenteraad van Veendam naar verwachting opgevolgd door Nico Zweerts de Jong. Rudolf Feijen is 63 jaar geworden. Hij laat een vrouw en vier kinderen na. Lees ook: - Dochter raadslid Veendam leert iglo bouwen op uitwisseling in Canada