Bewoners Hoogezand vroegen eerder al om camera's en rookmelders vanwege branden

Bewoners van de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand deden eerder een verzoek om camera's en rookmelders op te hangen in de flat waarin vier branden woedden, maar werden daarin nog niet geholpen.

Vanaf januari waren er zo'n tien branden in en om de Ferdinand Bolstraat. Vier daarvan vonden plaats in de flat aan de straat. In januari vond de eerste brand en later ook een brandgerucht plaats. In mei is het alweer raak. Bewoners moeten diep in de nacht hun huis uit omdat het portiek vol staat met rook. Twee mensen worden daarom naar het ziekenhuis gebracht.

De politie sprak bij verschillende branden uit dat het om brandstichting zou kunnen gaan. De commissie verzocht al eerder camera's en rookmelders bij Lefier.

Maar in ieder geval rookmelders hangen er nog altijd niet.

'Had veel eerder gemoeten'

Een woordvoerder van Lefier bevestigt dat er een aanvraag is gedaan voor rookmelders in het pand. 'De aanvraag hebben we meteen toegekend, alleen de plaatsing lukte nog niet. We gaan ze nu zo snel mogelijk alsnog plaatsen', laat woordvoerder Marleen Piek van de corporatie weten. Over eventuele camera's wil ze nadrukkelijk niets zeggen.

'Het is raar, het had veel eerder gemoeten', zegt Henk Koetje, voorzitter van de bewonerscommissie van de flat. 'Misschien dat die daders dan gepakt hadden kunnen worden.'

Overigens zijn rookmelders in gemeenschappelijke ruimtes, zoals gangen en portieken, niet verplicht.

'Aan ons lot overgelaten'

Niet alleen de rol van Lefier kan op kritiek rekenen van de flatbewoners. Ze voelden zich ook niet op de hoogte gehouden door de instanties. 'We krijgen geen feedback van politie of brandweer en worden eigenlijk aan ons lot over gelaten. Terwijl de hele buurt er last van heeft', stelt Marcel Steenstra van de commissie.

Gesprek met burgemeester, gemeente en Lefier

Inmiddels komt daar verandering in. Maandagmiddag werden buurtbewoners bijgepraat door burgemeester Adriaan Hoogendoorn.

Koetje noemt het een goed gesprek. 'Er kwam veel positiviteit uit tevoorschijn. We hebben besloten dat er dinsdagavond een bijeenkomst zal zijn voor alle bewoners in de buurt. Daar zullen de burgemeester, de gemeente en flatverhuurder Lefier bij aanwezig zijn.'

Het is een beetje koffiedik kijken waar het gesprek morgen toe zal leiden Henk Koetje - Bewonerscommissie

Bekaf

Koetje zegt constant bezig te zijn met de branden. 'Ik ben bekaf. Het is afwachten morgen, een beetje koffiedik kijken waar het toe zal leiden. Ik hoop dat een aantal bewoners zijn zegje kan doen. Dat ze ietsje beter weten wat er speelt en wat de politie doet. Dat er iets gezegd wordt wat hen gerust kan stellen.'

Hij zegt dat nog niemand een idee heeft van wie de daders zijn. 'Ik kan wel vermoedens uitspreken, maar een dader of daders zijn er niet.'

