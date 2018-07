Hennep kweken en stroomdiefstal: OM eist half miljoen euro van Stadjer

Voor het kweken van hennep en diefstal van stroom eist het Openbaar Ministerie tegen een 48-jarige man uit Groningen een werkstraf van 240 uur plus een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.

In het pand van de man stonden 359 hennepplanten en de stroom werd illegaal getapt. Dat bleek tijdens een inval in in september 2016.

De officier vond dat de man 562.000 euro heeft verdiend met deze illegale handel en eist dat dit bedrag aan de staat wordt terugbetaald.

Vastgebonden mannen

De politie kreeg destijds een melding dat op de bovenverdieping van het bewuste pand hennepknippers actief waren.

Tijdens een inval troffen de agenten twee vastgebonden personen aan. Zij zeiden dat ze waren overvallen, maar onderzoek heeft echter niets opgeleverd.

Wie weet ervan?

De 48-jarige Stadjer zei dat hij niets van de kwekerij afwist. Hij verhuurde het pand en kwam nooit op de bovenverdieping.

Zijn broer had ook een sleutel. Die zou ook de vastgebonden mannen kennen. Hij werd niet als getuige opgeroepen, vanwege familieomstandigheden.

Fors strafblad

In de woning van de 48-jarige vonden de agenten een nota van een growshop en aantekeningen over geldbedragen en woorden als 'stekjes'.

De Stadjer heeft een fors strafblad en is eerder voor drugsfeiten veroordeeld. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.