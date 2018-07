Kaap Willemsduin in nieuw jasje gestoken

Kaap Willemsduin op Schiermonnikoog is vernieuwd. Het baken op het oostelijke deel van het waddeneiland was aan vervanging toe.

De palen van het baken waren verrot en zijn door bouwvakkers vervangen. Natuurmonumenten is verantwoordelijk voor het onderhoud en nam de klus op zich.

'Het is een grote klus om met het zware materiaal bij de Willemsduin te komen. Het is zo'n beetje het einde van de wildernis. En met de stuivende duinen en slenken was het moeilijk om te bereiken', zegt Cynthia Borras, boswachter Natuurmonumenten.



Zware kluif

Het viel tegen om met de palen en een hoogwerker de plek te bereiken. Ook het warme weer en een dazenplaag zorgde ervoor dat de bouwvakkers er een zware kluif aan hadden. Maar de verrotte palen zijn uiteindelijk vervangen.

De kaap is een belangrijk baken op het eiland en bekend bij veel wandelaars. 'Er loopt een mooie wandelroute naartoe, veel mensen komen hier wel eens', zegt Borras. Vroeger is het baken geplaatst als navigatiepunt voor de scheepvaart.

Verdeeld over de kust zagen deze bakens er verschillend uit. Daardoor kon degene in het kraaiennest zien waar het schip was.