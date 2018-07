Knoalster dorpen willen herindeling met Westerwolde

Musselkanaalsters willen dat de gemeente Stadskanaal voor een herindeling met Westerwolde gaat. Dat is het statement van Dorpsbelangen-voorzitter Ben Schomaker.

Eerder sprak dorpsvereniging OCREA uit Onstwedde zich al uit over een herindeling met Westerwolde.

Volgens Dorpsbelangen Musselkanaal is er een steekproef onder Musselkanaalsters gehouden waaruit duidelijk bleek dat de inwoners eerder opteren voor een herindeling met Westerwolde, dan met Veendam en Pekela, de huidige variant die nog onderdeel van gesprek is.

'Bezint, eer ge begint'

'De burgers en het bedrijfsleven geven aan dat het beter is dat Stadskanaal zich aansluit bij Westerwolde', zegt Schomaker. 'In januari van dit jaar hebben we een verkiezingsavond georganiseerd, daar hebben we lokale politici gesproken die ook voorstander van een herindeling met Westerwolde zijn.'

Volgens Schomaker is de herindeling in het gebied niet af. 'Ooit zal het weer op tafel komen. Dan kun je beter zeggen over de huidige variant met Veendam en Pekela: bezint, eer ge begint.'

Niet de eerste keer

Dorpsbelangen Musselkanaal is niet het eerste officiële dorpsorgaan dat zich uitspreekt voor een herindeling met Westerwolde. In 2015 bracht dorpsvereniging OCREA uit Onstwedde die optie al op tafel. Toenmalig burgemeester Baukje Galama gaf destijds aan het niet te zien zitten.

Voorzitter Jan Hidde Wilzing van OCREA: 'Een herindeling met Westerwolde heeft ook de voorkeur van de Onstwedders. Wel als gehele gemeente Stadskanaal, we willen ons niet afsplitsen. Maar ik ken de geluiden in Onstwedde: veel Onstwedders voelen zich meer thuis in een gemeente samen met Westerwolde.'

'Stop er maar mee'

Schomaker constateert dat Veendam niet zit te wachten op een herindeling met Stadskanaal. 'Dat gevoel kwam bij mij vooral naar boven bij de discussie rondom de trein. Veendam hoeft geen trein naar Stadskanaal. Zij zegt: 'Nee, wij kijken liever richting Assen'. Dat brengt bij mij het gevoel naar boven: stop er maar mee.'

Radiostilte

Een woordvoerder van de provincie Groningen laat weten dat een extern deskundige een onderzoek doet naar samenwerking tussen Veendam en Pekela. Dit gebeurt op verzoek van de gemeente Veendam. Veendam heeft aangegeven de provincie te informeren over dat advies. 'En daar wachten wij op. Tot die tijd is er radiostilte.'

Locoburgemeester Johan Hamster (ChristenUnie) geeft aan dat de gemeente Stadskanaal geen initiatieven meer zal nemen in welke herindeling dan ook.

'Het is nu aan anderen'

'Wij kennen de wens van de dorpen, maar wij hebben iets te vaak de deksel op ons neus gehad', zegt hij. 'Wanneer Veendam en Pekela met ons verder willen, schuiven wij aan voor het gesprek. Datzelfde geldt voor Westerwolde. Onze raad heeft zich in het verleden unaniem uitgesproken voor herindeling. Het is nu aan anderen.'

