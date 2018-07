Organisaties willen 750 jongeren maatschappelijk actief maken

De maatschappelijke organisatie Link 050 in Groningen heeft 230.000 euro subsidie gekregen voor projecten met jongeren. Link 050 is een organisatie die zich richt op vrijwilligerswerk en participatiebanen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft aan 38 organisaties in het land geld voor projecten voor de zogeheten maatschappelijke diensttijd. Het is vooral iets voor jongeren zelf om kennis en praktische ervaring op te doen, maar ook om in contact te komen met andere jongeren en ouderen die ze normaal gesproken niet tegen het lijf lopen.

Samenwerking

'We werken samen met jongerenorganisatie Jimmy's en zorgplatforms De Helpen en Healthcoin', zegt Rein de Vries van Link 050. De Helpen is een digitaal platform waar mensen om kortlopende hulp kunnen vragen, bijvoorbeeld als ze een been hebben gebroken en drie weken hulp nodig hebben bij het doen van boodschappen. Healthcoin is een soort van bitcoin, waarmee mensen worden beloond voor gezond gedrag.

Maatschappelijk actief maken

'We willen jongeren tussen 12 en 27 jaar oud zoveel mogelijk activeren om maatschappelijk actief te zijn', zegt De Vries. 'We willen samen met de jongeren een methodiek gaan ontwikkelen om dit te gaan doen. Ook willen we jongeren voor langere tijd bij vrijwilligersorganisaties betrekken. Veel hebben last van een tekort aan vrijwilligers en van vergrijzing.'

Heel verschillend

Op de vraag wat de jongeren concreet gaan doen, zegt De Vries: 'Dat kan heel verschillend zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld een schaaktoernooi organiseren, of redelijk actief worden binnen het UMCG. Maar ook actief bij sportverenigingen, een buurthuis of kortlopende gezelschappen. Het hangt er maar net van af wat ze zelf bedenken.'

750 jongeren

'Ons doel is om 750 jongeren maatschappelijk actief te krijgen, in de achttien maanden die het project duurt', aldus De Vries. De 230.000 euro subsidie wordt gebruikt om de projecten die jongeren bedenken te ondersteunen.

'We hopen dat de jongeren een goede leerervaring of goed gevoel uit de projecten halen', besluit De Vries. Het project begint in september dit jaar.