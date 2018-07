Limburgse burgemeester krijgt bijval op facebookpagina van De Limburger

'Hij heeft meer dan gelijk!' Meerdere mensen steunen de Limburgse burgemeester Wil Houben op de Facebookpagina van De Limburger, dat een bericht plaatste over het nieuws dat Groningers woest zijn op Houben.

Zondagavond plaatste Houben een tweet, waarin hij zegt: 'Ik snap niet hoe heel Nederland zich door een paar Groningers haar gasrijkdom laat afnemen. De Limburgse kolen zijn er destijds tot de laatste kuubs uit geroofd!' De tweet schiet bij verschillende noordelijke politici en andere Groningers in het verkeerde keelgat.



'Diep beledigend behandeld'

Op Twitter is bijna geen tweet te vinden waarin iemand het voor Houben opneemt, maar op de Facebookpagina van De Limburger krijgt hij bijval.

'Hij heeft groot gelijk!', schrijft Leonie. 'Niet alleen tot de laatste kuub uit geroofd, maar daarna zijn in de ogen van de Hollanders 'domme' maar hardwerkende kompels ook nog bezeikt met de afkoping van de mijnschade met een appel en 'n ei.'

'Diep beledigend behandeld met de afhandeling van hun silicose [een longziekte aan de longen die vaak voorkomt bij mijnkompels - red.]en zijn de banen die ooit aan hun zijn beloofd voor hun nageslacht, inmiddels weer allemaal teruggepikt door de Hollander. En dan vinden ze het raar dat de gemiddelde Limburger daar geen binding mee voelt!' Tientallen mensen ondersteunen deze reactie van Leonie.

'Met de Zuiderling hebben ze nooit solidariteit gehad'

Guus belicht op Facebook een andere kant van de zaak. 'Het is juist een reden om solidariteit te tonen met de Groningers, niet om hen af te zeiken', schrijft hij. Leonie antwoordt: 'Hebben ze met de zuiderling ook nooit gehad. Toen ze in het noorden nog profiteerden van het gas, lag daar niemand wakker van de mensen uit de mijnen hier.'

Regionale problematiek

'Vreemd dat die pijn, die blijkbaar nog zo voelbaar is in het huidige Limburg en je eigenlijk niemand anders zou toewensen, dus blijkbaar wel gegund wordt aan een regio als Groningen', schrijft Alfred.

'Ik besef dat de Groningers destijds waarschijnlijk te weinig oog hadden voor wat er op Limburgs grondgebied afspeelde, maar we weten hier ook hoe lastig het is om je regionale problematiek landelijk onder de aandacht te krijgen.'

Waarheid zeggen

'De waarheid zeggen is altijd moeilijk voor de andere partij', schrijft Pierre. 'Maar Houben heeft volledig gelijk. Kijk hoe men in Limburg nu met de mijnschade omgaat. We moeten het zelf allemaal maar uitzoeken. Mijnschade is zogenaamd verjaard.'

'Domme kletspraat'

'Wat een domme kletspraat tweet. 'De Limburgse kolen zijn er tot de laatste kuubs leeggeroofd.' Hij kent zijn eigen geschiedenis nog niet eens goed...', aldus Bert.

Kijkje nemen in Kerkrade

'Hij heeft helemaal gelijk!' schrijft Jack. 'De burgemeester van Groningen kan komen kijken in Kerkrade naar de schade aan de woningen van de mijnen! Mijn vader heeft 40 jaar op de mijn Maurits in Geleen ondergronds gewerkt!'

