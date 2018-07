Deel dit artikel:











Man raakt gewond bij aanmeren zeilschip Hulpdiensten ter plaatse in Lauwersoog, waar een man in het ruim van zijn schip viel. (Foto: De Vries Media)

Een man is maandagmiddag gewond geraakt tijdens het aanmeren van een zeilschip in Lauwersoog. De man probeerde aan te meren maar viel daarbij in het scheepsruim.

Het incident gebeurde ter hoogte van restaurant Het Booze Wijf aan de Strandweg in Lauwersoog. Naar het ziekenhuis De brandweer moest eerst over een ander zeilschip om de man uit het ruim te halen. Nadat de man uit het ruim werd gehaald, is hij met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.