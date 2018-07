'Honderden klachten' over lange wachttijden bij DUO

Het DUO-gebouw in Stad (Foto: Bart Breij/RTV Noord)

Het goedkeuren van verzoeken van studenten door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) duurt te lang. Daarbij gaat het vooral om aanvragen voor studiefinanciering of leningen voor studenten die in het buitenland willen studeren.

Dat meldt de NOS.

'Het is hoog tijd dat DUO actie onderneemt en zorgt dat het zijn zaken op orde heeft', zegt Geertje Hulzebos, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), tegen de NOS.

'Hysterische ouders'

'Vaak genoeg krijgen wij telefoontjes van hysterische ouders die zeggen dat hun zoon of dochter bijna naar het buitenland vliegt en DUO ze al lang goedkeuring had moeten geven', stelt juridisch medewerker Iris Van Noort van de LSVb.

Volgens Van Noort komen er jaarlijks honderden klachten binnen over gevallen waarin de aanvraagtermijn is overschreden door DUO. 'DUO belooft daarna een nieuwe aanvraagtermijn, maar die belofte wordt vaak ook niet nagekomen'. Studenten krijgen hierdoor soms pas na 2,5 maand definitief antwoord.

'Wanneer DUO de aanvraag niet op tijd heeft verwerkt, zijn het vaak de ouders die hun kind geld moeten lenen. Dat geld hebben ze niet altijd, waardoor de kans bestaat dat het kind zijn of haar buitenlandstudie niet kan doen.'

'Heel vervelend'

'Vooropgesteld vinden wij het heel vervelend als er zaken niet goed gaan', zegt woordvoerder Tea Jonkman van de in de stad Groningen gevestigde Dienst Uitvoering Onderwijs.

'De verwerkingstijd voor opleidingen in het buitenland is vrij lang omdat er extra controles plaatsvinden. De opleiding moet wel van hetzelfde niveau zijn als in Nederland en dat wordt geverifieerd. Als de aanvraag langs een derde partij moet, wordt de termijn verlengd.'

DUO raadt studenten die naar het buitenland willen aan om het verzoek daartoe drie maanden van tevoren in te dienen.

Miscommunicatie

'Natuurlijk kan er altijd miscommunicatie ontstaan tijdens de ruim 3000 gesprekken per dag. Maar we nemen klachten serieus. DUO heeft de taak om te zorgen dat alles rond de studiefinanciering zo soepel mogelijk verloopt.'

