Man steekt auto in brand omdat eigenaar zijn vriendin betast zou hebben

Voor het in brand steken van een auto, bedreiging en vernieling is tegen een 29-jarige man uit Zuidhorn een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist.

De politie kreeg op 5 november vorig jaar rond middernacht een melding van een autobrand in de wijk Lewenborg in Groningen. Door verschillende getuigenverklaringen kwam men bij de Zuidhorner uit.

Woedend over betasten vriendin

Op het bureau verklaarde de man dat hij de auto in brand had gestoken omdat hij boos was. De auto was van een Stadjer. Die zou de vriendin van de man ooit hebben betast. Om verhaal te halen zocht hij zijn adres en telefoonnummer op. Ook wist hij het kenteken van diens auto op te sporen.

Aanmaakblokjes

Gewapend met aanmaakblokjes toog hij naar de straat waar de man woonde. Hij legde een aanmaakblokje op de grille van de wagen en stak die aan. Een oplettende getuige belde het alarmnummer. De auto werd geblust voordat andere auto's in de straat gevaar liepen.

Pistoolgeluid

Ook moest de man voorkomen voor een bedreiging. Hij zou de auto-eigenaar telefonisch hebben bedreigd met de dood. 'Daarbij liet hij een klikgeluid horen, gelijkend op het geluid van het overhalen van een trekker van een pistool', zei de officier.

Lek gestoken band

Dat gesprek nam het latere slachtoffer op. Die had tussen april en november vorig jaar al dreigingen aan zijn adres ontvangen, waaronder een dreigbrief achter de ruitenwisser, en een lek gestoken autoband als waarschuwing.

Hij gaf toe dat hij in een opwelling had gehandeld. 'Het gebeurt echt niet weer, want ik heb nu een dochtertje.'

De uitspraak is over twee weken.