Beleving van recreanten op de Waddenzee in kaart gebracht met app

Waarvan genieten recreanten die met een bootje de Waddenzee opgaan? En welke routes leggen ze af? Met behulp van de app Greentracker willen onderzoekers daarop een antwoord geven.

'We proberen een beeld te maken van routes die mensen afleggen in het waddengebied, wat ze leuk vinden en wat ze tegenkomen', zegt Christiaan Kooistra van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee, die bij het project betrokken is.

De app is ontwikkeld onder leiding van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Minder broedende vogels

Kooistra hoopt dat de app ook kan helpen bij het vinden van een antwoord op de vraag hoe het kan dat het aantal broedende vogels in het waddengebied daalt.

'We vragen ons af of vaarreactie op het Wad daarop van invloed is. Deze app is een van de manieren om dat te achterhalen.'

Foto's maken

Je kan met de app ook foto's maken. 'Kom je bijzondere natuur tegen, dan zien we dat graag. Maar ook bijzonder gedrag, zoals mensen die heel hard varen.'

De onderzoekers hopen 150 zogenaamde 'tracks' te krijgen via de app.

'Minimaal. En dat beeld willen we toetsen met een aantal andere dingen waar we momenteel mee bezig zijn, zoals het achterhalen van radardata. Die kunnen we dan vergelijken met de gegevens die de mensen zelf hebben ingevuld.'

