'We kunnen als ouder niet alles voorkomen'

'Als je een minuut achter bent om iemand te helpen, kan het al mis zijn.' Dat zegt mitproater Carin de Wind in Noord Vandaag over het incident in het zwembad Nienoord in Leek, waar afgelopen donderdagmorgen een meisje van 10 bijna is verdronken.

'Je kan wel voorzorgsmaatregelen nemen, maar niet alles is te voorkomen', aldus De Wind.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Blijf alert bij waterpret

Net als je even niet oplet, valt je kleine dreumes zonder zwembandjes in het water. En zwemmen kan ze nog niet. Het overkwam de ouders van een meisje in Zwemkasteel Nienoord in Leek. Twee meisjes van 10 visten haar uit het water.

In de studio vertelt burgemeester Berend Hoekstra hoe hij naar de actie van de meiden kijkt, of het zwembad meer had kunnen doen en bij wie de verantwoordelijkheid ligt.

2) Baken in een nieuw jasje

De houten kaap op Schiermonnikoog is vernieuwd door Natuurmonumenten. Het is een bekend baken op het oostelijkste deel van het eiland waar wandel- en wadtochten naartoe gaan. Om bij het baken te komen moet je zo'n twee en een half uur wandelen. Maar met dit warme weer is dat geen doen natuurlijk.



3) Onrust in Hoogezand

Vier branden in twee dagen tijd en zelfs meer dan tien branden tot nu toe dit jaar. De bewoners van de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand zijn ongerust en bang. Verslaggever Marten Nauta was vandaag in de buurt. Hij vertelt over de branden en de indruk die ze achterlaten.

4) Blaffende honden bijten niet

Twee Brabantse wandelaars kregen de schrik van hun leven toen ze in Nieuw-Beerta werden aangevallen door twee rottweilers. Het betekende het einde van de vakantie voor de man, die met ernstige verwondingen in het ziekenhuis ligt. Wat moet je eigenlijk doen mocht je onverhoopt worden aangevallen door honden?



5) Historisch hoge uienprijs

De droogte zorgt bij veel boeren voor problemen. Ronald staat bij akkerbouwer Klaas Vos, die tevreden is.