Opnieuw brand bij palletbedrijf in Finsterwolde; vuur is onder controle Brand op het terrein (Foto: Gerrie de Groot)

Er is maandagavond opnieuw brand uitgebroken op het terrein van PKF Post Pallets aan de Veenweg in Finsterwolde. Zaterdag was er ook al brand bij het bedrijf.

De brandweer rukte uit met meerdere blusvoertuigen en een dompelpomp. Na ongeveer drie kwartier had de brandweer de situatie onder controle. Wel rookt en smeult het nog op het terrein en wordt er nageblust. De brand woedde in twee trailers met houtsnippers. Die worden leeggehaald en natgemaakt om de vlammen definitief te doven. Ramen en deuren sluiten Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren te sluiten, als ze last van de rook hebben. De brand van zaterdag was op een ander deel van het bedrijfsterrein dan de brand van maandagavond.

