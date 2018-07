Oud-marinier: 'We hoeven 40 jaar later geen trap na'

Oud-marinier Klaas Wit uit Smilde heeft maandagmiddag aangifte gedaan tegen Liesbeth Zegveld, de advocaat van de nabestaanden van twee Molukse treinkapers die omkwamen bij De Punt in 1977.

Dat meldt RTV Drenthe.

De Rotterdamse oud-marinier Jannes de Jong was de eerste die aangifte deed tegen Zegveld. Tientallen mensen hebben zich bij hem aangesloten. 'Na een inventarisatie gisteravond op social media kom ik op 83 mensen die zeggen dat ze aangifte gaan doen', aldus De Jong.

De oud-mariniers vinden dat Zegveld een verkeerd beeld schetst van de mariniers. 'Ze zet ons neer alsof we een doodseskader van de regering waren. Iemand die ik laatst tegen kwam zei het heel mooi. We hoeven geen schouderklopjes voor de beëindiging van de kaping, want we deden ons werk, maar we hoeven 40 jaar later geen trap na.'

Met geweld ingrijpen

De zaak draait om het handelen van de Nederlandse regering in 1977, toen een groep Molukkers bij De Punt een trein kaapte en in het nabijgelegen Bovensmilde een basisschool bezette. De gijzeling in de trein en de school duurde drie weken. Toen besloot de regering om met geweld in te grijpen.

'Het was een heel gewelddadige situatie', zegt Klaas Wit. 'De mariniers die de trein bestormden werden beschoten door de kapers.' Wit was zelf niet betrokken bij beëindiging van de kaping in De Punt. Hij was op dat moment als marinier betrokken bij de bevrijding van de basisschool in Bovensmilde.



Staat aansprakelijk gesteld

Nabestaanden van twee doodgeschoten treinkapers, Max Papilaja en Hansina Uktolseja, hebben de Staat aansprakelijk gesteld.

Volgens advocaat Zegveld is er bewijs dat de twee kapers van dichtbij zijn geëxecuteerd en stelt de Staat aansprakelijk voor 'het onrechtmatige optreden'. De Staat ontkent dat er sprake is van executies en onrechtmatig toegepast geweld.

Hoger beroep

De rechtbank in Den Haag oordeelde vorige week dat de Staat niet aansprakelijk is voor de dood van de kapers. De nabestaanden gaan in hoger beroep tegen de uitspraak.

Zegveld benadrukt in een reactie dat zij de Staat verantwoordelijk houdt voor de gebeurtenissen en niet de mariniers. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen of de aangiftes zullen leiden tot een strafzaak.

Lees ook:

- Mariniers De Punt blij met vonnis: 'Geen onrechtmatig geweld gebruikt'

- Treinkaping De Punt en de rechtszaak: hoe zat het ook alweer?

- Nabestaanden kapers De Punt gaan in hoger beroep

- 'Staat niet aansprakelijk voor dood treinkapers De Punt'