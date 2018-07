Aardbevingstop voor en door jongeren: 'Tijd dat zij een stem krijgen'

Een groep van 25 Groningse jongeren organiseert volgend jaar een 'jongerentop' over de aardbevingen. Voor dat project heeft vereniging Groninger Dorpen subsidie gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De aardbevingstop maakt met 37 andere Nederlandse projecten deel uit van de maatschappelijke diensttijd. Dat is een proef van de overheid.

Meebeslissen

Tijdens de top bespreken vijfhonderd jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar verschillende thema's binnen de aardbevingsproblematiek met elkaar. Volgens Marian van Voorn, die namens Groninger Dorpen mede de kar trekt, is het hoog tijd dat kinderen een stem krijgen.

'Kinderen worden zelden serieus genomen, dat stelde de Kinderombudsman vorig jaar ook nog. Het gaat alleen maar over volwassenen, terwijl kinderen de toekomst van de regio zijn. Daar wilden we op een positieve manier iets mee doen. Via deze top willen we bereiken dat jongeren mee kunnen beslissen over hun toekomst. Wat vinden zij belangrijk in deze kwestie? Welke oplossingen dragen zij aan? En wat kunnen ze zelf doen?'

Tien beste oplossingen

De jongerentop moet leiden tot een top-tien van ideeën die vervolgens ook uitgevoerd zullen worden. Volgens Van Voorn zouden daar weleens verrassende invalshoeken tussen kunnen zitten.

'Kinderen en jongeren zijn nog niet zo besmet met heel veel kennis. Daardoor kijken ze veel onbevangener naar de wereld. Ik merk regelmatig dat ze veel meer naar het 'waarom?' vragen.'

Ervaring opdoen

In het kader van de maatschappelijke diensttijd kunnen deelnemende jongeren waardevolle praktijkervaring opdoen. Zo bereidt een groep van 25 jongeren de top voor en helpen honderd jongeren op de dag zelf mee met zaken als de catering, de ontvangst en de techniek.

'We kijken vooral naar wat ze zelf leuk vinden om te doen. Maar ze kunnen natuurlijk ook proeven aan iets wat ze nog nooit eerder hebben gedaan.'

Wanneer de top precies gehouden wordt, is nog niet bekend. Ook naar een geschikte locatie wordt volgens Van Voorn nog gezocht. 'Het liefst natuurlijk in het aardbevingsgebied zelf.'

