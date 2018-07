Deel dit artikel:











Mollema opent reeks natourcriteriums met derde plaats Mollema (Foto: Bauke Mollema/Twitter)

Bauke Mollema is als derde geëindigd in het traditionele wielercriterium van Boxmeer, de eerste in een reeks zogenaamde rondjes om de kerk.

Bram Tankink kwam als eerste over de finish in het Brabantse dorp, voor Tom Dumoulin. Surhuisterveen en Emmen Mollema is dinsdag in eigen regio te zien als hij het criterium van Surhuisterveen rijdt. Aankomende zondag start hij in Emmen, in de Gouden Pijl. Lees ook: - Mollema richt zich na de Tour op etappezeges in de Vuelta