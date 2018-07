Advocaat: agente moet alsnog boeten voor omstreden foto

De agente die eind vorig jaar een foto plaatste van twee meisjes die een door hen bekladde politiebus schoonboenden, moet alsnog worden gestraft. Dat zegt Juriaan de Vries, advocaat van één van de meisjes.

'De agente zou een vergelijkbare straf moeten krijgen zoals het meisje dat destijds ook heeft gekregen. Want zij is hier ook behoorlijk voor op de vingers getikt', aldus De Vries.

Overlijden

Voor de duidelijkheid, er waren twee agenten betrokken bij deze zaak. Maar één van hen, een wijkagent, is inmiddels overleden.

'Onze aangifte richtte zich destijds tegen de wijkagent, de leidinggevende bij de polite en nog een aantal andere collega's. Ik vind het van belang om op te merken dat de aangifte zich na het overlijden van de wijkagent dan ook niet meer tot hem richt', benadrukt De Vries.

Voor het OM ligt de zaak net iets anders. Persofficier Pieter van Rest: 'Voor ons waren er twee potentiële verdachten in beeld. De overleden wijkagent viel dus sowieso als verdachte af. De andere betrokken agente bleef nog als verdachte over, en deze zaak hebben wij gisteren geseponeerd.'

Gewraakte foto

Op de gewraakte foto waren de meiden onherkenbaar gemaakt, maar de moeder van één van hen besloot toch aangifte te doen. Ze beschuldigde de politie onder meer van het onnodig schenden van de privacy van haar dochter. Bovendien stond er in de tekst bij de foto informatie, die niet klopte.

Vlees keuren

Het Openbaar Ministerie (OM) besloot maandag dat de agente niet voor de rechter hoeft te verschijnen. Een beslissing waar De Vries het niet mee eens is, gezien de aard van de zaak.

'De privacy van het meisje is geschonden en wij vinden het daarom van belang dat niet alleen het Openbaar Ministerie maar ook de rechterlijke macht deze zaak bekijkt. De beslissing (van het OM, red.) heeft natuurlijk een hoog slager keurt zijn eigen vlees-gehalte. Daarom denken we dat het goed is als we dit ook zouden voorleggen aan de rechtbank.'

Nul op rekest

De Vries noemt het beleid van de politie rondom deze zaak 'politie-tainment', oftewel het te makkelijk afdoen van de kwestie. 'De politie zegt ervan te hebben geleerd, maar we hebben in het verleden gezien dat het meisje nul op het rekest heeft gekregen. En pas vanaf het moment dat de Monitor zich ermee ging bemoeien, hebben ze met ons gecommuniceerd.'

Artikel 12

De Vries zegt een zogeheten artikel 12-procedure aanhangig te maken, oftewel een beklag over de beslissing van het OM. Het gerechtshof is bevoegd en verplicht om dit te beoordelen, een proces dat meestal drie maanden in beslag neemt.

'De zaak zal nog wel even ter beoordeling bij het gerechtshof liggen. Dus het zal nog wel de nodige tijd duren voordat er een beslissing is genomen', besluit De Vries.

In een eerdere versie van dit artikel werd de overleden wijkagent buiten beschouwing gelaten. Omdat dit tot verwarring bleek te leiden is dit artikel aangepast.

Lees ook:

- OM ziet af van vervolging agent om omstreden foto

- Advocaat doet aangifte tegen Groningse wijkagent wegens overtreding privacy

- Tieners moeten politiebus die ze bekladden zelf schoonmaken