Deel dit artikel:











Rondje Groningen: De regiotram die nooit kwam Zo zag de Regiotram eruit in het plan (Foto: RTV Noord)

Nog even over de twitterende Limburgse burgemeester, maar ook de regen die viel en een pleidooi voor zaalsportcentrum: dat - en meer - in Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. 1) Pleintje met een smetje Hans is het niet onverdeeld eens met de reclametekst van de gemeente Goningen zelf, 'een mooi pleintje voor jou'. 2) Kijken jullie ook zo omhoog? Trouwens: kijken jullie ook zo omhoog naar hoe balkons vastzitten, nu zo'n 300 balkons in stad Groningen onveilig blijken te zijn? (Of zou hij toch de aardbevingskans bedoelen?) 3) Die tweet van die burgemeester... ... uit Voerendaal, dat Nederland 'haar gasrijkdom niet moet laten afnemen door een paar Groningers', maakt ook een dag later nog behoorlijk wat tongen los. Niet alleen heeft de NOS het item opgepakt: Ook blijven er reacties binnenkomen op Wil Houben, de burgemeester achter de tweet. Voor wie het wil blijven volgen: 4) De regiotram die nooit kwam Met een 3D-impressie herinnert Martin Wiersema aan de regiotram die vanuit de provincie naar stad Groningen zou kunnen gaan en andersom. Hij tekent erbij aan: 'Angst en besluiteloosheid bij bestuurders in de stad Groningen hebben dit voor de hele regio uiteindelijk verhinderd'. 5) Rodenboog in de rebound Ex-burgemeester Albert Rodenboog loopt in de Volkskrant nog even - beheerst als altijd, dat wel - leeg over de gaswinning en aardbevingen. 6) Geniet even mee Met René. 7) Zaalsporthoofdstad van Nederland? Sportliefhebber, oud-Stadjer en nu Bedumer Jack Stuiver betoogt waarom Groningen een nieuw zaalsportcentrum nodig heeft. 8) En ineen was er regen in de provincie Dan film je dat natuurlijk. 9) Natuurrondleiding in Appelbergen Bert doet de geschiedenis van Appelbergen bij Glimmen uit de doeken in zijn videoreeks Buiten leven met Bert. Was het echt een oefenterrein voor het Ministerie van Defensie? Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Moi!