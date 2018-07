Duizendste boot passeert Knoalster Eurobrug: 'Spannend en ongelooflijk'

Ze varen al 35 jaar en arriveren nu voor de tiende keer in Stadskanaal. Sjaak en Hannah Pronk uit Dronten mochten zich dinsdagochtend om 09.00 uur de duizendste schippers noemen die dit jaar de Eurobrug in Stadskanaal passeerden.

'Spannend, ongelooflijk hè?', zegt Sjaak iets voor 09.00 uur. Hun pleziervaart ligt al sinds maandagmiddag voor de Eurobrug, geduldig wachtend tot de brug opengaat. Ondertussen is het versierd met vlaggen. Langs de kade hangt een spandoek met de tekst 'Welkom 1000ste boot!'

Kat uit de boom

Volgens zijn vrouw Hannah maakt het echtpaar maar al te graag de overtocht van Dronten naar Stadskanaal. 'Het is een gezellige stad, een mooie stad. Mensen hier zijn vriendelijk en zeggen allemaal gedag. Groningers staan erom bekend dat ze vaak de kat uit de boom kijken, maar daar merk je hier weinig van. De mensen hier stralen.'

Shopwinkels

Ook voor de lokale brugwachters heeft Hannah een goed woord over. 'Het leuke vind ik dat de brugwachters vrolijk zijn. Ze helpen je, en als je geen euro's bij je hebt kan dat ook nog de volgende dag. Het is hier behulpzaam, het is hier gemoedelijk en er zijn hier best veel shopwinkels voor vrouwen. Heel leuk.'

Sjaak lacht: 'Dat betekent: een dikke portemonnee meenemen.'

Bootjesmensen

Burg- en sluiswachter Derk ontvangt het echtpaar met open armen. Hij zegt dat de drukte dit jaar op het vaarwater laat op gang is gekomen. 'Dat komt door de vakantietijden. Nu de bouwvak is aangebroken, is het echt druk.'

Hij geniet van zijn beroep, al 29 jaar lang. 'Vooral als collega's onder elkaar, maar ook met de bootjesmensen. Het is prachtig, we drinken af en toe een kop koffie bij de schippers op hun boot.'

Lees ook;

- Duizendste boot vaart Stadskanaal binnen (2013)