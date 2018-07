De wespen komen: wat doe je ertegen?

Nog even en dan is de overlast van wespen op zijn toppunt. Na een droog voorjaar en een hete zomer, komen de wespen nu op onze zoetigheid af.

Door de uitzonderlijke temperaturen en het uitblijven van grote regenbuien, waren veel wespennesten al in de tweede helft van juli klaar. Als dat gebeurt, legt de koningin minder eieren en zijn er minder larven in het nest. Daardoor hebben de werksters minder te doen binnen het nest en lonkt onze zoetigheid erbuiten. Augustus is traditioneel de maand waarin wespen ook agressiever worden.

'We koersen af op een meer dan gemiddeld wespenjaar', schrijft de natuurwebsite Nature Today. Vorig jaar werd een wespenplaag verwacht, maar bleef die uiteindelijk uit door regenval.

Aantal wespennesten flink hoger

Nu is het anders. 'Een rondgang langs een groot aantal wespenbestrijders in heel Nederland maakt duidelijk dat het aantal wespennesten flink hoger ligt dan in een normaal jaar. Zeker in vergelijking met 2016 en 2017, toen het aantal nesten in het grootste deel van Nederland laag lag. De meeste wespenbestrijders hebben het na een paar rustige jaren weer druk', stelt de gespecialiseerde site.

Buiten eten met dit mooie weer wordt de komende tijd dus misschien iets minder aantrekkelijk. Of niet. Wat doe je tegen de wespen?

1. Zet citroen of andere luchtjes in

Wespen komen af op zoetigheid op tafel, of het nou vlees, saus of frisdrank is. Die geuren ruiken ze vanaf een afstand. Er zijn ook geuren die ze juist op afstand houden. Snijd een citroen of sinaasappel in schijfjes, leg er stukjes kruidnagel in en leg die op een schoteltje. Alleen kruidnagel kan ook volstaan. Heb je het allemaal niet in huis? Dan kan een schoteltje met gesnipperde ui ook werken.

Een andere geur die wespen afschrikt, is die van wierrook. Stokjes aansteken kan ook werken - als je zelf in die geur wilt zitten dan. Nog een andere optie is het tafelblad afnemen met azijn.

2. Vermijd een wespenval

Hoe logisch het ook lijkt, het is niet verstandig om een wespenval te maken, met bijvoorbeeld een trechter in een glas siroop of frisdrank. Of een fles frisdrank door de helft te knippen, waarbij je het bovenste gedeelte op zijn kop in de onderkant hangt.

Het lijkt effectief, omdat wespen zich in het glas of de fles verzamelen en er niet meer uit kunnen, maar dat is het niet. De zoetigheid van een val trekt juist meer wespen aan. Je kan beter minder dan méér zoet op tafel hebben staan.

3. Één wesp: het glas en het papiertje

Heb je een wesp in huis of voortdurend last van één wesp buiten? Dan kan je op een glad tafelvlak proberen er een glas op te zetten met de open kant naar onderen. Schuif er daarna een papiertje onder, zodat je de wesp vangt tussen het glas en het papier. Haal op een gewenste plek het papiertje er weer onderuit. En dan maar hopen dat het beest de goede kant op vliegt.

4. Meer wespen: gebruik een spray

Er zijn verschillende sprays te koop tegen wespen of ander vliegend ongedierte. Die kan je inzetten tegen enkele wespen binnen en buitenshuis. Een alternatief dat regelmatig wordt genoemd is haarlak. Daarvan kleven de wespenvleugels aan elkaar en kunnen ze niet langer vliegen. Zo kan je ze uit de lucht halen of onbeweeglijk maken op een tafel.

Houd er wel rekening mee dat wespen een agressieve reflex hebben op aangevallen worden. Een spray gebruiken is dus een risico.

5. Een nest wespen: schakel de expert in

Als je last hebt van een wespennest op een plek als een boom maar misschien ook in huis, dan kan je daarvoor de gemeente benaderen. Die zullen proberen een specialist in te schakelen om het te verwijderen. Een stuk verstandiger dan zelf risico's nemen.

Lukt het niet via de gemeente, dan kan je zelf een expert benaderen. De kosten voor een nestverwijdering in Groningen bedragen zo'n 60 euro in Groningen, meldt Ongediertebestrijden.nl. Websites van bestrijders geven echter vaak geen prijs op.

6. En dan nog de open deur: blijf kalm

En dan nog een tip die niet bedoeld is om wespen te verjagen, maar wel om jezelf te beschermen in de buurt van wespen. Sla niet naar wespen. En als het niet hoeft, spray dan ook niet naar ze. Zeker als er meerdere wespen in de buurt zijn, worden ze agressiever als je naar ze uithaalt en heb je kans dat ze je steken.

Het mag natuurlijk geen verrassing heten - het steken is precies de reden dat we niet zo'n hoge pet op hebben van de wespen...

