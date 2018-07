Drukte voor Arbiter Bodembeweging: 750 mensen met oude schades vragen uitspraak

De Arbiter Bodembeweging krijgt het druk. Er hebben zich daar 750 mensen met oude schades gemeld, die het allemaal niet eens zijn met het aanbod van de NAM. Dit heeft tot gevolg dat de arbiter zich nu moet uitspreken.

De verwachting is dat het aantal mensen dat een beroep doet op de arbiter de komende weken verder groeit. Tot 1 september kunnen mensen, die vinden dat de NAM hen te weinig biedt, nog naar de arbiter stappen.

Verlengd

De termijn was aanvankelijk zes weken na binnenkomst van het aanbod. Maar deze is na de nodige kritiek daarop verlengd tot het einde van deze maand.

In totaal handelt de NAM zesduizend oude schades af. Het gaat daarbij om schades van voor 31 maart vorig jaar. Schades die zich daarna hebben voorgedaan worden afgehandeld door de nieuwe Tijdelijke Commissie Bodembeweging Groningen (TCBG).

Best veel

De vraag is wanneer de arbiter uitspraak doet in deze honderden zaken. 'Het zijn er best veel en na 1 september maken we de balans op. We zullen deze zaken zo snel mogelijk, maar ook zo zorgvuldig mogelijk afhandelen', laat stafjurist Anje Buurman van de Arbiter Bodembeweging weten.

