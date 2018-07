'Raadslid Feijen was in het politieke schaakspel de grootmeester'

Het overlijden van raadslid Rudolf Feijen komt hard aan bij de leden van zijn partij GemeenteBelangen. Volgens fractievoorzitter Christel Knot verliest de partij met Feijen een raadslid met 'enorm veel kennis'.

'Het is niet te bevatten', zegt Knot. 'Rudolf was een vat vol wijsheid en kennis, altijd op zoek naar de nuance. Hij was iemand die super alert was op de democratische legitimiteit. Wanneer iets ging zoals het niet met elkaar was afgesproken, was hij de eerste die dat aankaartte.'

Kritische discussies

In 2013 ontstond er in de raad van de gemeente Veendam een discussie over de bevoegdheid van het college bij gemeenschappelijke regelingen. Aanleiding voor die discussie was het standpunt van burgemeester Ab Meijerman, die aangaf dat het college soms beslissingen kan nemen, zonder bevoegdheid van de raad.

Volgens Knot waren dat momenten waarin de kennis van Rudolf Feijen als geen ander van pas kwam. 'Hij dacht altijd volgens het principe: hoe democratisch is dit nog? Dat waren hele kritische discussies, hij vond het prachtig om dergelijke zaken uit te zoeken.'

Grootmeester

Feijen was volgens de GemeenteBelangen-voorvrouw iemand waar ze veel van heeft geleerd. 'Rudolf was in het politieke schaakspel de grootmeester. Hij oversteeg soms het partijbelang, en kon heel beschouwend zaken beoordelen. Hij had altijd het laatste woord.'

Ondanks zijn ziekte was Feijen tot op het laatst betrokken bij de gemeentepolitiek. 'Bij de laatste raadsvergadering was hij niet meer bij, maar volgde hij alles op de voet. Via WhatsApp was hij nog bereid om te overleggen over bepaalde zaken. Dat was Rudolf ten voeten uit.'

