Containerhotel verrijst op Suikerunieterrein: 'Net alsof je met LEGO speelt'

Containerwoningen kenden we al, maar in oktober krijgt Groninger er ook een containerhotel bij. Dat verrijst op het Suikerunieterrein, waar achttien kamers worden opgeleverd. Ondernemer Willem Straat ziet veel mogelijkheden in het project.

'Wij zijn tweeënhalf jaar geleden op dit terrein neergestreken toen we het Stadslab hebben gerealiseerd', zegt hij. Toen Straat in die periode langs het terrein reed, viel zijn oog op diverse containers en nam de ondernemer uit nieuwsgierigheid een keer poolshoogte.

'Ik zag dat die containers studentenkamers waren geweest en was benieuwd wat de eigenaar ermee van plan was.'

Straat bedacht zich niet, nam contact op met de eigenaar en vroeg of hij de containerwoningen mocht exploiteren als hotel én kantoor. 'En daar zijn we vervolgens uitgekomen', vertelt hij opgetogen.

'Dit wordt dan wel niet het eerste containerhotel in Nederland; wel het mooiste Willem Straat - Ondernemer

Kansen

Straat ziet op het Suikerunieterrein kansen. 'Tweeënhalf jaar terug verklaarde iedereen ons voor gek. Maar toen we drie jaar geleden Kadepop voor de eerste keer organiseerden, ontstond de affiniteit met dit terrein. Als je hier over een jaar terugkomt, is dit één van de mooiste plekken in Groningen.'

Het containerhotel richt zich volgens Straat eerst op het hogere segment. 'We willen hier een soort designhotel neerzetten, zonder te besparen op de kwaliteit', stelt hij. Ook de verhuur aan buitenlandse studenten en Airbnb liggen in het vizier van de Stadjer.

Promotie voor Stad

'We zien dit hotel als een ludieke manier om Groningen te promoten. En zeg nou zelf, waar in Nederland is nou zo'n mooi terrein waar je zo met containers kunt spelen? Het is eigenlijk alsof je met LEGO speelt', legt hij uit.

De kamers van het containerhotel worden volgens Straat aangeboden voor 850 euro per maand. Voor Airbnb hangt het volgens de ondernemer af van vraag en aanbod. 'Dit wordt dan wel niet het eerste containerhotel in Nederland, wel het mooiste.'

Lees ook:

- Internationale studenten in tenten stoppen? 'Dit is door de ondergrens'