Roedel wolven gespot nabij Gronings-Duitse grens Een wolf. (Foto: Pexels.com)

In het Duitse Meppen, vlak bij de grens met Groningen en Drenthe, is een roedel wolven gespot. Dat is te lezen in de wolvenmonitor van de jagersbond uit Nedersaksen. Volgens de bond gaat het om een roedel wolven met minstens zes jongen.

De roedel is gezien op meerdere video's en foto's uit maart, meldt RTV Drenthe. Het was eerst onduidelijk of het ging om een nieuwe roedel wolven, maar genetisch materiaal heeft nu bevestigd dat het een nieuwe groep is. Naast deze roedel, zijn er ook wolven gezien in natuurgebied 'Die Lucie'. Vijftien schapen De afgelopen maanden heeft de wolf zich zeker zes keer laten zien in de provicincie Groningen. De aanwezigheid van het roofdier zorgt voor de nodige discussie, vooral omdat het dier vijftien schapen van boer Laurens Krol uit Marum dood heeft gebeten. Dat bleek uit dna-onderzoek van het Faunafonds. Lees ook: - Schapen gedood door wolf: 'Als het weer gebeurt, houd ik ermee op'

