Commissie Mijnbouwschade toch in zee met voormalige NAM- en CVW-experts

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) zet tóch deskundigen in die eerder voor de NAM en Centrum Veilig Wonen (CVW) hebben gewerkt. Dat moet ervoor zorgen dat het lage tempo bij de schadeafwikkeling omhoog gaat.

Tot nu toe had de commissie bezworen om geen deskundigen in te zetten die bij de eerdere schadeafwikkeling door de NAM en het CVW waren betrokken.

Vreselijk dilemma

Volgens woordvoerder Jouke Schaafsma van de commissie is het een noodgreep. 'Het is een vreselijk dilemma en we weten heel goed dat dit weerstand oproept. We kunnen gewoonweg niet voldoende onafhankelijke experts vinden.'

In eerste instantie gaat het om een pilot van het bedrijf 10BE. Die onderneming wordt gevormd door tien expertisebureaus, die eerder werden ingezet door de NAM en het CVW.

Voldoende onafhankelijk?

Deze bureaus beoordelen 250 schades in opdracht van een woningcorporatie. Vervolgens moet duidelijk worden of ze voldoende onafhankelijk kunnen optreden.

Het is niet de bedoeling dat ze al worden ingezet bij particulieren. Eerst wordt gekeken hoe één en ander in de praktijk uitpakt. Vervolgens wordt besloten of ze breder worden ingezet.

Niet in dienst NAM en CVW

De commissie benadrukt dat de schade-experts niet in dienst zijn geweest van Centrum Veilig Wonen. 'Er worden onafhankelijke deskundigen aangewezen, die door de externe expertisebureaus worden aangedragen.'

We vinden dit onacceptabel en heel vervelend, dus moet er wat gebeuren Jouke Schaafsma - Woordvoerder TCMG

Moeizamer dan gedacht

In april is de commissie begonnen met de afwikkeling van schadegevallen vanaf eind maart vorig jaar. Dat gaat veel moeizamer dan gedacht. De belofte dat er tempo zou worden gemaakt, is bij lange na niet nagekomen. Met name doordat echt onafhankelijke schade-experts nauwelijks zijn te vinden.

Er zijn nog maar 97 schades afgehandeld. En dat terwijl er nog 16.000 schades moeten worden afgehandeld.

Onacceptabel

De commissie zelf ook zeer ontevreden over het aantal afgehandelde schadegevallen. 'We vinden dit onacceptabel en heel vervelend, dus moet er wat gebeuren', zegt Schaafsma. 'En daardoor hebben we moeten besluiten om te kijken in hoeverre we met allerlei strenge voorwaarden toch deskundigen kunnen inzetten die eerder voor de NAM en het CVW hebben gewerkt.'

Er wordt daarnaast nog onderzocht in hoeverre er door de samenwerking met de verzekeringswereld ook vanaf die kant extra deskundigen kunnen worden ingezet.

Lees ook:

- Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade zet extra vaart achter schadeafwikkeling

- Eigenaren monumenten: 'Geen vertrouwen in Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade'

- Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade wil opschieten met schades onder 10.000 euro

- 'Startkapitaal' van 65 miljoen euro voor Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade