'Twee branden in drie dagen, dan zit de schrik er goed in'

In de vestiging van PKF Post Pallets in Finsterwolde vond in drie dagen tweemaal brand plaats. (Foto: Gerrie de Groot)

'Geen enkel bedrijf zit hierop te wachten, en een houtverwerkend bedrijf al helemaal niet. En dan ook nog twee keer kort achter elkaar. Dan zit de schrik er goed in', zegt PKF Post Pallets-directeur Erik Post.

Post doelt op de branden die de vestiging van het palletbedrijf in Finsterwolde troffen, een zaterdag en een maandag. Hij is er nog altijd beduusd van. 'Dit hebben we in onze historie nog nooit meegemaakt.'. Die historie gaat terug tot 1964, toen het bedrijf werd opgericht.

Brandstichting?

Op zaterdag ging de droogkamer in vlammen op. Maandag was het raak in twee trailers met houtsnippers. 'Twee branden in drie dagen. Dan denk je al gauw aan brandstichting', zegt hij.

'Het zijn twee totaal verschillende branden', vervolgt de directeur. 'Ze vonden plaats op verschillende plekken en eentje was onder werktijd. Ik heb contact gehad met de brandweercommandant en die ging niet uit van brandstichting.'

Productie gaat door

Een geluk bij een ongeluk is dat het productieproces gewoon door kan gaan. 'We zijn vanmorgen om zes uur gewoon weer begonnen. Om die droogkamer kunnen we voorlopig nog wel heen. En eventueel kunnen we uitwijken naar de vestiging in Venlo.'

'Hoe groot de schade is, is nog onbekend. Voorlopig zijn ze nog bezig met onderzoeken en zal de verzekering zich ermee bemoeien. Ondertussen bekijken we al wel wat we kunnen doen met de wederopbouw', besluit Post.

Familiebedrijf

PKF Post Pallets is een familiebedrijf met zeventig werknemers. Het bedrijf levert wereldwijd pallets.

