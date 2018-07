Lopend Vuur: Ik verstuur al jaren geen kaarten meer

PostNL mag de prijzen van een postzegel opnieuw verhogen. Met een beetje pech kost een zegel volgend jaar geen 83 cent, maar 94 cent.

Dat is een verhoging van 14,2 procent. De prijsstijging is voornamelijk het gevolg van de grote terugloop van post. Dagelijks worden er nog zo'n 8 miljoen brieven verstuurd. Tien jaar geleden waren dat nog 20 miljoen.

Stuur jij eigenlijk nog steeds regelmatig kaarten, voor bijvoorbeeld verjaardagen, sterkte wensen of gelukswensen? Of zeg je het liever met een appje? Ons Lopend Vuur:

