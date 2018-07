Burgemeester: COA moet betalen voor schade door stelende asielzoekers

Er moet een schadefonds komen voor ondernemers in Ter Apel die veel last hebben van winkeldiefstallen door asielzoekers uit het plaatselijke azc. Dat zegt Leendert Klaassen, de waarnemend burgemeester van Westerwolde.

Uit dat 'diefstalfonds' moeten winkeliers die met veel diefstallen te maken hebben, worden gecompenseerd.

Samen met twee andere burgemeesters die een azc in hun gemeente hebben, constateert Klaassen dat het draagvlak onder de bevolking voor de opvang van vluchtelingen dreigt af te brokkelen als de overlast niet wordt aangepakt. Hij zegt dat in een interview met NRC Next.

Hardnekkig

'Je kunt diefstallen moeilijk in bedragen vertalen, maar wel in aantallen registreren', zegt Klaassen. 'Daar komt uit dat er dagelijks diefstallen plaatsvinden in Ter Apel. Voornamelijk in supermarkten, maar ook in andere winkels. Het is een hardnekkig probleem dat al een hele tijd bestaat. We slagen er niet in om daar een goede oplossing voor te vinden.'

Compensatie

De suggestie voor het schadefonds is volgens de waarnemend burgemeester slechts een indirecte oplossing. 'Want daarmee heb je het probleem van diefstal nog niet per definitie gestopt. Maar dan je hebt in ieder geval een vorm van compensatie voor de ondernemers in het leven geroepen.'

Ondernemers zijn deze overlast beu en willen een oplossing op de een of andere manier Leendert Klaassen - waarnemend burgemeester

Immaterieel

Het gaat volgens Klaassen jaarlijks om honderden aangiften. 'En niet in alle situaties wordt aangifte gedaan. Daarnaast dekt een vergoeding altijd maar een deel van de schade. Je hebt ook immateriële schade, vertraging en overlast voor de betrokken ondernemers. Je moet je maar eens voorstellen hoe het is dat je elke dag van tevoren weet dat je zulke situaties voor de kiezen krijgt.'

COA draait op voor de kosten

'De ondernemers laten heel geregeld horen dat zijn deze vorm van overlast beu zijn en op de een of andere manier een oplossing willen', vervolgt Klaassen. 'Ik weet dat zij ook enorm veel inspanning stoppen in hun eigen bedrijvigheid op dit punt: beveiligers, camera's, mensen scherp maken op het pakken van winkeldieven.'

'Mijn suggestie is dat het een fonds zou moeten zijn van het COA, en dat het COA de kosten die uitbetaald moeten worden probeert te verhalen op de asielzoekers. En als dat uiteindelijk niet lukt, dan is dat een risico voor het COA. Je zult per situatie moeten kijken wat er verhaald kan worden en wat niet.'

Wat de regeling moet kosten, moet dan maar uitgerekend worden Leendert Klaassen - waarnemend burgemeester

Gemeente

Het ligt volgens Klaasen niet op de weg van de gemeente om hier aan mee te betalen. 'De gemeente doet al heel veel in de sfeer van extra toezicht. begeleiding en ervoor zorgen dat er aan alle randvoorwaarden voldaan wordt door extra politietoezicht en blauw op straat. Het meest voor de hand is dat het Rijk, de overheid of het COA daarop acteert.'

De waarnemend burgemeester zegt het COA op te roepen om met een regeling te komen. 'Wat dat moet kosten, moet dan maar uitgerekend worden.'

Hij zegt dat de staatssecretaris er met interesse naar kijkt. 'Ik wacht op een reactie van het COA, de minister of staatssecretaris en dan gaan we van de zomer eens kijken of dat echt van de grond komt.'

Belastinggeld

Henk Wolthoff namens COA Noord-Nederland ziet het niet zitten. 'Wij werken met belastinggeld en kunnen niet zomaar geld in een fonds stoppen. Als er overlast wordt veroorzaakt door scholieren, dan ga je ook niet naar hun school voor een vergoeding.

Wolthoff zou daarentegen graag zien dat er een oplossing komt voor de winkeliers, waarmee zij gecompenseerd worden. 'Maar dat moet wel volgens de regels.'

