Bouwstop voor wooncontainers op Suikerunieterrein

De gemeente Groningen heeft een bouwstop opgelegd voor het plaatsen van de 249 wooncontainers op het voormalige terrein van de Suikerunie in de stad Groningen.

De bouwstop is opgelegd omdat er geen geldig bouwveiligheidsplan is.

Volgens de gemeente Groningen levert de bouwstop geen grote vertraging op voor het project. 'Er wordt met spoed aan het veiligheidsplan gewerkt. We verwachten geen grote vertraging. Dit is op korte termijn opgelost. Het gaat om formaliteiten', laat een woordvoerder van de gemeente Groningen weten.

10 jaar

De containers zijn vooral bedoeld voor de huisvesting van internationale studenten. De tijdelijke woningen blijven 10 jaar staan op het terrein van de Suikerunie.

Er staan al wel een aantal containers op het terrein. Die containers hadden eigenlijk nog niet geplaatst mogen worden, er was tot voor kort nog geen bouwvergunning afgegeven. Inmiddels is er wel een geldige vergunning.

Consequenties

Volgens de gemeente heeft het bouwen zonder bouwvergunning geen verdere consequenties. 'Wel hebben we mede daarom de bouwstop opgelegd', zegt de woordvoerder. 'Er is dus een tijdje zonder bouwvergunning gewerkt. Dat heeft te maken met de flinke haast die er was bij de betrokken partijen.'



De betrokken partijen zijn onder meer de Rijkuniversiteit en de Hanzehogeschool, maar ook de gemeente Groningen. 'Er is haast bij alle betrokkenen. We hebben er gewoon zoveel mogelijk belang bij om de internationale studenten snel onder te brengen.'

Lees ook:

- 249 wooncontainers voor internationale studenten op Suikerunieterrein