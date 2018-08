Deze dag: Dommering staat in brand

Even na één uur 's middags is de brand ontdekt, die door de Winschoter brandweer 'met mannenmoed werd bestreden'. De vlammen slaan dan al uit het ingestorte dak van de zaal, waarin die avond de film 'Te heet om aan te pakken' zou draaien. Het gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 1 augustus, 1967.

Het is te begrijpen dat veel toeschouwers met tranen in de ogen naar de vlammenzee stonden te kijken. Immers, iedere Oost-Groninger kende Dommering en had wel een herinnering aan het statige witte gebouw op de hoek van de Venne en de Langestraat. Dommering was schouwburg, bioscoop, dancing, restaurant en hotel in één. Het vormde het culturele hart van Winschoten en wijde omgeving.

De toneelzaal die plaats biedt aan negenhonderd mensen wordt al sinds 1911 ook voor filmvoorstellingen gebruikt. Reddeloos verloren. Het goede nieuws: het café, het hotel en het restaurant lopen, net als de Blauwe Zaal, geen gevaar. Toch is de brand het begin van het einde. Drie maanden later sluit eigenaar Bé Dommering zijn hotel, omdat er nauwelijks gasten komen: de mensen denken dat er van het gebouw niets meer over is en blijven weg. Vier jaar later, bij een volgende brand, is alles voorbij. De restanten, de dancing, het oude hotel: alles brandt af.

Problemen met de exploitatie van het complex waren er al langer. Een rekensommetje: Een toneelgezelschap naar Winschoten halen kost al gauw zesduizend gulden. Bij een entreeprijs van zeven gulden moet de zaal uitverkocht zijn, om geen verlies te lijden. In de politiek gingen steeds meer stemmen op om bij te springen. Zover kwam het niet, door de brand. De oorzaak is nooit gevonden.

Oudere Winschoters halen graag herinneringen op aan de Blauwe Zaal. Stelletjes wisselden een eerste kus in de naastgelegen 'Postkoetsbar'. Daar stond een echte postkoets, waarin je kon plaatsnemen met een drankje en elkaar diep in de ogen kijken. De tuin achter het hotel wordt 's winters een ijsbaan. In de zomer zijn daar grote feesten. Volgens Winschotenkenner Harm Hillenga komen heel Oldambt en Westerwolde daar bij elkaar en schijnt het 'de beste huwelijksmarkt van het Noorden' te zijn geweest.

De brand werd door de Winschoter brandweer bestreden met meer dan dertien stralen. Een schoorsteen die instortte viel rakelings langs een brandweerman. Uiteindelijk raakte niemand gewond. De vlammenzee betekende het einde van een rijk cultureel tijdperk, want iedere artiest of muzikant van naam kende de weg naar Dommering. De grote zaal brandde tot de grond toe af op deze dag in de geschiedenis, 1 augustus 1967.

Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.