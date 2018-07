Omstreden etensbezorger Uber Eats mogelijk naar Groningen

Het lijkt erop dat de stad Groningen na Thuisbezorgd en het Groningse Fooddrop een derde partij voor eten bezorgen krijgt: Uber Eats. De partij is niet onomstreden.

Uber laat aan RTV Noord weten dat het bedrijf 'de opties in Groningen verkent'. Het gaat daarbij niet om de dienst waarmee Uber bekend werd (een privétaxi bestellen met een app), maar wel de nieuwe tak Uber Eats, voor het bezorgen van eten.

McDonalds

Dat kan betekenen dat stadjers binnenkort fastfood van de McDonalds kunnen bestellen. Uber Eats is daar officieel partner van. In steden waar beide partijen aanwezig zijn, kan gebruik worden gemaakt van de McDelivery.

Iedereen kan bezorger worden

De mogelijke derde speler op het gebied van eten bezorgen in Groningen, heeft een andere aanpak dan de andere bezorgers.

Bij Uber Eats kan iedereen zich aanmelden om met een fiets of scooter maaltijden te bezorgen. 'Pak je fiets of scooter en bezorg wanneer jij wil - voor een uur, in het weekend of doordeweeks. Krijg wekelijks betaald en houd je omzet bij in de app', belooft de dienst. Je hoeft alleen 18 jaar of ouder te zijn en zelf een tweewieler te hebben.

Anders dan Thuisbezorgd en Fooddrop

Bij Thuisbezorgd hebben de restaurants hun eigen bezorgers. Bij Uber Eats en Fooddrop, koerieren de bezorgers voor verschillende restaurants. Bezorgers zien in een app bij welk restaurant ze een bestelling kunnen afhalen, die ze vervolgens naar de klant brengen. Fooddrop werkt uitsluitend met fietsen, waar Uber Eats ook scooters tolereert.

Kritiek op arbeidsomstandigheden

De manier waarop bezorgers aan de slag zijn bij Uber Eats, stuit echter wereldwijd op kritiek. Zo moeten bezorgers niet alleen hun eigen tweewieler gebruiken en worden strenge tijden gehanteerd voor aflevering, maar neemt Uber Eats ook geen verantwoordelijkheid voor de bezorgers, bijvoorbeeld bij een ongeluk. Bezorgers moeten bij het aanmelden duidelijk maken dat ze niet in dienst zijn voor Uber, op welke manier dan ook. Daarna kunnen ze wel op elk moment aan de slag.

Dat is anders bij Fooddrop, waar bezorgers in loondienst zijn en van tevoren aangeven hoeveel ze kunnen werken. Twee keer per week is daarbij wenselijk, stelt de dienst.

Hoge kosten voor restaurant

Ondanks de slechte voorwaarden voor bezorgers, vraagt Uber Eats aan restaurants wel 35 procent van de opbrengsten van een bestelling. Fooddrop rekent een lagere commissie bij het restaurant, en hanteert daarnaast bezorgkosten voor de besteller.

De Groningse speler zegt inmiddels voor tachtig Groningse eettentjes de bezorging te regelen, met zo'n 15 tot 20 bezorgers per avond.

Bij Thuisbezorgd is de commissie 13 procent, maar daarbij hebben restaurants de bezorgers wel zelf onder contract.

Wanneer Uber Eats precies naar Groningen komt, is niet bekend.

